На фестивале глинтвейна сварили более 100 литров напитка по разным рецептам (видео)

Больше всего гурманам посмаковал необычный глинтвейн с сиропом из карпатских шишек.

Более 100 литров глинтвейна по разным рецептам сварили на фестивале в Буковеле.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сироп из малины и даже из еловых шишек - у каждого шеф-повара есть свой секретный компонент для глинтвейна. Каждый год они собираются на фестиваль на Буковеле, чтобы определить, чей рецепт самый удачный. В этот раз сварили более 100 литров горячего напитка. Все до капли выпили туристы.

Глинтвейн участники фестиваля считают самостоятельным напитком, но все равно угощают гостей еще и вкусностями.

И все же больше всего гурманам посмаковал необычный глинтвейн с сиропом из карпатских шишек.