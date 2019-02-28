Застрявших в Дели украинских туристов пообещали вытащить уже завтра

Всех украинских туристов разместили в гостинице.

Украинцам, которые застряли в аэропорту Дели из-за обострения отношений между Пакистаном и Индией, пообещали вылет в Украину уже в пятницу, 1 марта.

Об этом сообщает Консульская служба МИД на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что граждан Украины разместили в гостиницах.

«Граждане Украины, которые не смогли сегодня вылететь из Дели, размещены в гостиницах. Вылет запланирован на 01.03.19», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, решение Пакистана закрыть воздушное пространство на фоне роста напряженности с соседней Индией сказалось на многочисленных туристах, которые застряли в аэропортах азиатских городов после того, как авиакомпании были вынуждены отменить рейсы.

Напомним, Пакистан закрыл свое воздушное пространство 27 февраля после заявлений Исламабада и Дели о сбитии истребителей друг друга. В свою очередь Индия закрыла некоторые аэропорты.

Это произошло через день после того, как 26 февраля, по сообщению властей Индии, индийские самолеты атаковали на территории Пакистана тренировочные центры боевиков, связанных с нападением на индийские силы в Кашмире и гибелью более 40 индийских полицейских. Этот авиаудар был первым после войны между двумя странами в 1971 году.