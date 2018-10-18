Пляжи Сен-Тропе покрылись мазутом из-за масштабной утечки нефтепродуктов в море (видео)
Пляжи легендарного французского курорта Сен-Тропе покрылись мазутом из-за недавнего разлива нефтепродуктов в море.
Читайте такжеРоковой отсчет: как стремительно на планете тают ресурсы, увеличиваются выбросы, и сколько тысяч человек сегодня умрет от голода (видео)
До недавнего времени живописный курортный городок славился белоснежным песком. Сейчас Лазурный берег покрылся вязким, токсичным слоем нефтепродуктов, говорится в сюжете ТСН. Черное вещество можно увидеть на камнях и на песчаном побережье города.
Это произошло в результате столкновения двух танкеров неподалеку от Корсики 7 октября. Тогда в море вытекло около 600 тонн нефти.
Экологи требуют немедленно очистить побережье от загрязнения. Поэтому местная власть постановила закрыть пляжи до окончательной ликвидации нефтяных пятен.
Как сообщал УНИАН, в сентябре на Львовщине произошла утечка нефти из-за незаконной врезки в нефтепровод "Дружба".