Пляжи Сен-Тропе покрылись мазутом из-за масштабной утечки нефтепродуктов в море (видео)

Это произошло в результате столкновения двух танкеров неподалеку от Корсики 7 октября. Тогда в море вытекло около 600 тонн нефти.

Пляжи легендарного французского курорта Сен-Тропе покрылись мазутом из-за недавнего разлива нефтепродуктов в море.

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До недавнего времени живописный курортный городок славился белоснежным песком. Сейчас Лазурный берег покрылся вязким, токсичным слоем нефтепродуктов, говорится в сюжете ТСН. Черное вещество можно увидеть на камнях и на песчаном побережье города.

Это произошло в результате столкновения двух танкеров неподалеку от Корсики 7 октября. Тогда в море вытекло около 600 тонн нефти.

Экологи требуют немедленно очистить побережье от загрязнения. Поэтому местная власть постановила закрыть пляжи до окончательной ликвидации нефтяных пятен.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Львовщине произошла утечка нефти из-за незаконной врезки в нефтепровод "Дружба".