цей матеріал доступний українською

Пляжи Сен-Тропе покрылись мазутом из-за масштабной утечки нефтепродуктов в море (видео)

19:09, 18 октября 2018
Новости туризма
290 0
Пляжи Сен-Тропе покрылись нефтью / скриншот из видео ТСН

Читайте такжеРоковой отсчет: как стремительно на планете тают ресурсы, увеличиваются выбросы, и сколько тысяч человек сегодня умрет от голода (видео)

До недавнего времени живописный курортный городок славился белоснежным песком. Сейчас Лазурный берег покрылся вязким, токсичным слоем нефтепродуктов, говорится в сюжете ТСН. Черное вещество можно увидеть на камнях и на песчаном побережье города.

Это произошло в результате столкновения двух танкеров неподалеку от Корсики 7 октября. Тогда в море вытекло около 600 тонн нефти.

Экологи требуют немедленно очистить побережье от загрязнения. Поэтому местная власть постановила закрыть пляжи до окончательной ликвидации нефтяных пятен.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Львовщине произошла утечка нефти из-за незаконной врезки в нефтепровод "Дружба".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Франция#Утечка нефти