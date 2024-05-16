У Samsung стало традицией высмеивать главных конкурентов еще со времен Стива Джобса.

На прошлой неделе Apple представила новое поколение iPad Pro. Презентацию дополнили рекламным роликом, который изображал музыкальные инструменты и другие предметы, что раздавливаются под прессом, и имел целью подчеркнуть творческие возможности планшета. Люди такой креатив не оценили, и Apple даже пришлось извиняться.

Само собой, после такой реакции общества компания Samsung, которая является главным конкурентом Apple в мире мобильных технологий, не могла остаться в стороне. Компания опубликовала альтернативную рекламу под названием "Мы никогда не разрушим творчество".

В рекламе компании показано, как девушка идет по тому же месту, где ранее огромный гидравлический пресс уничтожал инструменты для творчества, и находит акустическую гитару, которой недостает струн. После чего девушка ставит Samsung Galaxy Tab S9 на мольберт, включает на нем ноты и начинает играть под надпись на экране: "Творчество невозможно раздавить".

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Ответ Samsung

Samsung намекает, что электроника не заменит креативность, однако может поддержать ее с помощью новых технологий. Таким образом корпорация одним выстрелом "убила двух зайцев" – высмеяла главного конкурента и напомнила о существовании своего аналога iPad.

У Samsung стало традицией высмеивать Apple еще со времен Стива Джобса. При этом чаще всего корейский бренд ругают за такой маркетинг и называют "ревнивой бывшей", но в этот раз пользователи оценили креатив.

До конца года у Apple запланировано две крупные презентации. В начале июня покажут iOS 18 и другие яблочки ОС, а в сентябре – айфоны, наушники и часы.

У Samsung на 2024 год тоже запланировано много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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