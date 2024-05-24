В iPhone внезапно начали восстанавливаться старые фото: что происходит

В последнем обновлении iOS ошибка была исправлена, но восстановленные снимки не удаляются автоматически.

Пару недель назад пользователи iPhone столкнулись со странным багом: после обновления до iOS 17.5 старые фотографии вновь начали появляться в галерее, спустя годы после того, как они были удалены.

Это породило конспирологическую теорию о том, что Apple на самом деле не удаляет пользовательские снимки, а хранит их в iCloud. В самой компании до недавнего времени не комментировали инцидент, ограничившись выпуском апдейта iOS 17.5.1, исправляющее ошибку "повторного появления удаленных фотографий".

В ответ на запрос 9to5Mac, Apple все таки рассказала, почему некоторые удаленные фотографии вернулись на iOS 17.5, а эксперты проверили эти заявления.

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Сообщается, что ошибка была вызвана не сервисом iCloud, а поврежденными записями базы данных в самой файловой системе устройства. Как результат, операционная система снова начинала видеть фото, которые были удалены и не синхронизированы с "облаком". В некоторых случаях удаленные снимки могли попасть на новые iPhone при переносе данных или восстановлении из резервной копии.

В Apple исправили проблему с помощью апдейта 17.5.1, но подчеркнули, что обновление не удаляет автоматически восстановленные снимки. Поэтому если у вас вылез "привет из прошлого", то нужно зайти в приложение "Фотографии" и удалить все вручную еще раз.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а в ближайшие недели Apple официально представит iOS 18, которую называют чуть ли не самым крупным обновлением в истории. Есть информация, что компания достигла договоренности с OpenAI по внедрению ChatGPT в iPhone.

А в начале 2025 года Apple намерена выпустить бюджетный iPhone SE и его ждет крупный редизайн. Ожидается, что на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1" OLED-дисплей. А стоить он будет ниже $500.

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