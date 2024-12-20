Google 'убила' главный блокировщик рекламы в Chrome: какие есть альтернативы

Возможно, некоторые из ваших любимых расширений, включая uBlock Origin, вскоре перестанут поддерживаться.

В октябре Google Chrome начал постепенный переход на новую платформу расширений Manifest v3. Здесь много технических подробностей, но достаточно сказать, что из-за перехода на новую платформу многие расширения, включая блокировщики рекламы, перестали или вскоре перестанут работать.

Среди таких расширений оказался и uBlock Origin с аудиторией свыше 30 миллионов. Многие уже потеряли доступ к блокировщику, тем, кому "повезло", продолжают видеть предупреждение о скором его отключении. Ожидается, что к июню 2025 переход на Manifest V3 завершится полностью, и для многих пользователей это может стать неприятным сюрпризом.

Видео дня

Стоит отметить, что эти изменения касаются не только Chrome, но и проекта Chromium в целом, то есть браузеров Microsoft Edge, Opera, Vivaldi и других.

Чем заменить uBlock Origin

В магазине расширений Chrome пользователям рекомендуется перейти на более современные альтернативы uBlock Origin, работающие на Manifest v3, в частности, Adblock Plus, Ghostery или uBlock Origin Lite – это "упрощенная" версия Origin на современной системе расширений.

Впрочем, никто из них не сможет полностью заменить uBlock Origin. Все дело в том, что блокировщики, работающие на Manifest v3, больше не могут напрямую перехватывать сетевые запросы с сайтов. То есть вместо самостоятельной блокировки запросов, они должны запрашивать фильтрацию у Chrome. Список правил фильтрации существенно ограничен и не покрывает потребностей блокировщиков рекламы.

Простыми словами – переход на Manifest V3 серьезно снизит эффективность работы блокировщиков рекламы. А заодно и всех других аддонов, которые защищают конфиденциальность пользователей.

Какие есть альтернативы?

В сети пишут, что можно отложить переход на Manifest V3 до июня 2025 года и продолжить пользоваться uBlock Origin. Для этого нужно открыть PowerShell от имени администратора и вписать команду:

$path = "registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome"; New-Item $path -Force; Set-ItemProperty $path -Name ExtensionManifestV2Availability -Value 2

После зайдите в chrome://policy/ и нажмите "Повторно загрузить правила".

Что делать после июня 2025 года

Тем, кто не желает мириться с рекламой, есть смысл уже сейчас рассмотреть переход на Firefox или Safari. На самом деле в браузерах Mozilla и Apple тоже присутствует "манифест", но их собственные движки позволяют поддерживать расширения вне зависимости от изменений Google. То есть совместимость с Manifest V2 никуда не денется.

Правда, в Safari не так уж много расширений – например, тот же uBlock Origin есть только в Chromium и Firefox.

Статистика за 2024 год показывает, что Chrome остается самым популярным среди пользователей, однако его все же слегка "подвинули" альтернативные решения других разработчиков. Вторую строчку занимает Edge от Microsoft, а тройку лидеров замыкает Safari.

Вас также могут заинтересовать новости: