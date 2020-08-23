Украинские легкоатлетки стали лучшими на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги
19:49, 23 августа 2020Другое
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Украинкам не было равных в Стокгольме.
Магучих покорила двухметровую высоту / фото springermeeting-cottbus.de
В Стокгольме состоялся второй этап "Бриллиантовой лиги", на котором лучшими стали украинские прыгуньи в высоту - Ярослава Магучих и Юлия Левченко, а также прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.
Магучих завоевала золото турнира, покорив с третьей попытки высоту 2 метра. 18-летняя спортсменка выиграла уже второй подряд этап.
Второе место досталось Левченко, которая прыгнула на 1,98 метра и на пять сантиметров опередила австралийку Николу Макдермот.
Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину с результатом 6,85 метра. Она обошла колумбийку Катерину Ибаргуен (6,61 метра).
"Бриллиантовая лига": что известно о новом сезоне
- "Бриллиантовая лига" является самым престижным коммерческим турниром в легкой атлетике. Сезон планируют завершить в октябре в Китае. Всего он будет состоять из 11 этапов.
- Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.
- На первом этапе сезона в Монако Магучих и Левченко также заняли первые два места.
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