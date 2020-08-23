Украинские легкоатлетки стали лучшими на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги

Украинкам не было равных в Стокгольме.

В Стокгольме состоялся второй этап "Бриллиантовой лиги", на котором лучшими стали украинские прыгуньи в высоту - Ярослава Магучих и Юлия Левченко, а также прыгунья в длину Марина Бех-Романчук.

Магучих завоевала золото турнира, покорив с третьей попытки высоту 2 метра. 18-летняя спортсменка выиграла уже второй подряд этап.

Второе место досталось Левченко, которая прыгнула на 1,98 метра и на пять сантиметров опередила австралийку Николу Макдермот.

Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину с результатом 6,85 метра. Она обошла колумбийку Катерину Ибаргуен (6,61 метра).

"Бриллиантовая лига": что известно о новом сезоне

"Бриллиантовая лига" является самым престижным коммерческим турниром в легкой атлетике. Сезон планируют завершить в октябре в Китае. Всего он будет состоять из 11 этапов.

Все этапы "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне будут отдельными соревнованиями, по итогам которых спортсменам не будут присуждаться очки. Таким образом, в этом сезоне не будет победителей общего зачета, а также не состоится финал в Цюрихе.

На первом этапе сезона в Монако Магучих и Левченко также заняли первые два места.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь