Камару Усман одержал победу в третьем раунде / фото Jeff Bottari/Zuffa LLC

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 258, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе Камару Усман одержал досрочную победу над Гилберто Бернсом.

Бразильский претендент уже на старте боя потряс своего соперника, который потерял равновесие и едва не оказался на канвасе. Однако Усман сумел выстоять, а затем переломил ход боя.

Во втором раунде 33-летний чемпион отправил соперника в нокдаун, а в третьем сперва отправил бразильца на канвас джебом, а затем бросился добивать его.

Обзор боя

Видео нокаута

После боя Бернс не совладал с эмоциями и расплакался.

Усман провел третью успешную защиту титула. Он одержал восемнадцатую победу в девятнадцати боях.

Отметим, что нигериец занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

У Бернса - четвертое поражение в двадцати трех поединках.

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Автор: Антон Дударь