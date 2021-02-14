В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 258, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе Камару Усман одержал досрочную победу над Гилберто Бернсом.
Бразильский претендент уже на старте боя потряс своего соперника, который потерял равновесие и едва не оказался на канвасе. Однако Усман сумел выстоять, а затем переломил ход боя.
Во втором раунде 33-летний чемпион отправил соперника в нокдаун, а в третьем сперва отправил бразильца на канвас джебом, а затем бросился добивать его.
Обзор боя
Видео нокаута
Very dangerous man pic.twitter.com/JtGzjz9aD3— Neil Butcher (@MMAassault1) February 14, 2021
После боя Бернс не совладал с эмоциями и расплакался.
Win or lose, the chase for the belt means everything 🏆 #UFC258pic.twitter.com/oO8wWVl0Lh— UFC (@ufc) February 14, 2021
The respect between Kamaru Usman and Gilbert Burns 🤝#UFC258@espnmmapic.twitter.com/5Nmbu2GpvK— ESPN (@espn) February 14, 2021
Усман провел третью успешную защиту титула. Он одержал восемнадцатую победу в девятнадцати боях.
Отметим, что нигериец занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
У Бернса - четвертое поражение в двадцати трех поединках.
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