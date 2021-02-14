Камару Усман в зрелищном бою защитил чемпионский титул.

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 258, в главном бою которого чемпион в полусреднем весе Камару Усман одержал досрочную победу над Гилберто Бернсом.

Бразильский претендент уже на старте боя потряс своего соперника, который потерял равновесие и едва не оказался на канвасе. Однако Усман сумел выстоять, а затем переломил ход боя.

Во втором раунде 33-летний чемпион отправил соперника в нокдаун, а в третьем сперва отправил бразильца на канвас джебом, а затем бросился добивать его.

Обзор боя

Видео нокаута

Very dangerous man pic.twitter.com/JtGzjz9aD3 — Neil Butcher (@MMAassault1) February 14, 2021

После боя Бернс не совладал с эмоциями и расплакался.

Win or lose, the chase for the belt means everything 🏆 #UFC258pic.twitter.com/oO8wWVl0Lh — UFC (@ufc) February 14, 2021

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Автор: Антон Дударь