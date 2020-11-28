Украинская команда крайне неудачно провела первую четверть поединка.

28 ноября в Любляне сборная Украины провела матч квалификации Евробаскета-2022 против Словении.

Читайте такжеСтал известен состав сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2022

Команда Айнарса Багатскиса крайне неудачно начала матч и проиграла первую четверть со счетом 9:33. В дальнейшем разрыв в счете сокращался, однако спасти игру так и не удалось.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Владимир Герун, который набрал 15 очков.

Словения - Украина - 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Украина: Лукашов (3), Мишула, Беликов, Бобров (11 + 5 передач), Герун (15) - старт; Шундель (14), Липовый (2), Павлов (4 + 5 подборов), Кравцов (11), Санон (13 + 5 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Зотов (4 передачи)

Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное

30 ноября также в Любляне украинцы проведут поединок против Австрии.

Сборная Украины после трех туров занимает третье место в группе F, набрав 3 очка. В квартете со сборной Украины также выступает Венгрия.

Из-за коронавируса Евробаскет был перенесен с 2021-го на 2022-й год.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь