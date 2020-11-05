5 ноября мужская сборная Украины по гандболу провела первый матч против России в Минске в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года.
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Команды встречались во Дворце спорта "Уручье" и сыграли вничью - 27:27.
Первый тайм завершился в пользу россиян со счетом 13:16. Во второй половине матча украинцы также чаще отставали в один мяч, но за две минуты поединка счет был равным - 26:26.
После этого Ильченко был удален на две минуты и оставил сборную Украины в меньшинстве, а Васильев вывел соперника вперед. Тем не менее, на последней минуте Козакевич принес украинцам ничью - 27:27.
Украина - Россия - 27:27 (13:16, 14:11)
Сборная Украины: Юрий Шамрыло, Максим Вьюник - Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник, Дмитрий Ильченко, Сергей Онуфриенко, Евгений Буйненко, Дмитрий Горига, Станислав Жуков, Александр Кириленко, Тарас Миноцкий, Вячеслав Садовой, Захар Денисов, Евгений Жук, Эдуард Кравченко, Артем Козакевич.
Украина в отборе на Евро-2022: главное
- Украина и Россия уже 7 ноября проведут второй матч между собой.
- Кроме россиян, соперниками украинской сборной будут также Фарерские острова и Чехия.
- Поединки квалификации будут проходить с ноября 2020 года по май 2021-го. В финальную частью турнира выйдут первые две команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.
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