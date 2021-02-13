На этом Australian Open Элина не проиграла еще ни одного сета.

Украинка Элина Свитолина успешно преодолела третий круг на турнире "Большого шлема" Australian Open.

Свитолина в двух сетах обыграла 26-летнюю казашку Юлию Путинцеву, которая занимает 28-е место в рейтинге WTA. Юлия родилась в Москве и до 2012 года выступала за Россию, но в 17-летнем возрасте приняла решение сменить гражданство.

Читайте также"Это мне?": легенда тенниса Надаль с юмором отреагировал на неприличный жест от болельщицы (фото, видео)

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился разгромной победой украинки со счетом 6:4, 6:0.

В следующем круге Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, сыграет против 61-й ракетки мира Джессики Пегулы из США. Ранее украинка выиграла у Пегулы со счетом 2:0 в январе этого года.

Видеообзор матча

Украинцы на Australian Open-2021: главное

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 21 января 2021 года. Общий призовой фонд составляет 80 миллионов долларов.

Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде. Ранее турнир " Большого шлема" покинули Сергей Стаховский и Марта Костюк.

В первом круге Свитолина победила соперницу из Чехии.

Во втором круге Элина обыграла американку Кори Гауфф.

Впервые с 2017 года во второй круг Australian Open пробилась всего одна украинка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем