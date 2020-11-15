Турнир прошел в новом доме игровых видов спорта "Олимпийские резервы".

Дом игровых видов спорта "Олимпийские резервы" в Днепре принял чемпионат Украины по бадминтону.

Впервые город принял соревнования такого уровня. Комплекс был построен на деньги областного и государственного бюджета, а открытие состоялось ранее на этой неделе.

Соответствие мировым стандартом позволит "Олимпийским резервам" в будущем также проводить международные соревнования.

Чемпионат Украины по бадминтону является главным стартом страны в этом виде спорта. За награды боролись 112 спортсменов, представляющих Днепр, Харьков, Киев, Одессу, Винницу и Николаев.

Самым ярким моментом стала победа 19-летнего Даниила Боснюка из Днепра в финале, где ему противостоял опытный бадминтонист Артем Почтарев. С полными результатами можно ознакомиться на сайте Федерации бадминтона Украины.

"В целом эти соревнования показали, что у нас растет сильное изменение и молодые спортсмены могут дать достойный бой. Я поздравляю победителей и благодарю всех участников за игру, за впечатления и эмоции", - сказал глава Днепропетровского областного совета, вице-президент Федерации бадминтона Украины Святослав Олейник.

"Мы долго ждали зала такого уровня. Это позволит повысить уровень подготовки наших спортсменов. И за это мы благодарны Днепропетровской области, ее руководству", - добавил глава Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

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Автор: УНИАН