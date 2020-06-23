Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

У супруги теннисиста также выявили коронавирус.

Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом. Тест, который серб сдал 22 июня, показал положительный результат.

Известно также, что заразилась супруга теннисиста, тогда как его дети здоровы.

"Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", - приводит слова Джоковича "Чемпионат".

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Напомним, Джокович был организатором серии выставочных турниров Adria Tour, в ходе которых не были приняты необходимые меры предосторожности.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке", - отметил серб.

Как сообщал УНИАН, на турнире, который организовал Джокович, заразились еще два известных теннисиста - Григор Димитров и Борна Чорич.

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