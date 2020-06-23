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Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

15:33, 23 июня 2020
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Новак Джокович / фото REUTERS

Известно также, что заразилась супруга теннисиста, тогда как его дети здоровы.

"Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", - приводит слова Джоковича "Чемпионат".

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Напомним, Джокович был организатором серии выставочных турниров Adria Tour, в ходе которых не были приняты необходимые меры предосторожности.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке", - отметил серб.

Как сообщал УНИАН, на турнире, который организовал Джокович, заразились еще два известных теннисиста - Григор Димитров и Борна Чорич.

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