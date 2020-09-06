Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль в прыжках в длину на турнире Golden Roof Challenge, который ежегодно проходит в австрийском городе Инсбрук.
Бех-Романчук прыгнула на 6,82 метра. Это ее второй лучший результат в текущем сезоне.
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Победительницей стала белоруска Анастасия Мирончук-Иванова. Ее результат - 6,94 метра. Бронза - у словенки Неи Филипич (6,52 метра).
В 2018 и 2019 годах Бех-Романчук становилась победительницей турнира в Инсбруке.
Отметим, что особенностью турнира в Инсбруке является то, что он проходит не на стадионе, а на улицах города.
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