Андрей Михнов провел тренировку на улице / фото УХЛ
Форвард "Сокола" и сборной Украины Андрей Михнов провел тренировку на замерзшей улице в частном секторе.
Об этом сообщил официальный сайт УХЛ.
Хоккеист воспользовался гололедом, который покрыл дороги в Киеве.
Михнов вышел на улицу, которая превратилась в каток, в хоккейной амуниции и продемонстрировал технику катания с клюшкой в руке.
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