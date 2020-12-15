Андрей Михнов провел необычную тренировку.

Форвард "Сокола" и сборной Украины Андрей Михнов провел тренировку на замерзшей улице в частном секторе.

Об этом сообщил официальный сайт УХЛ.

Хоккеист воспользовался гололедом, который покрыл дороги в Киеве.

Михнов вышел на улицу, которая превратилась в каток, в хоккейной амуниции и продемонстрировал технику катания с клюшкой в руке.

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Автор: Антон Дударь