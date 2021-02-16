Эстонский горнолыжник Юхан Луйк в авантюрном стиле финишировал на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо (Италия).
23-летний спортсмен зацепился за преграду и потерял одну лыжу. Через две секунды слетела и вторая лыжа, после чего, Юхан грохнулся на снег.
Тем не менее эстонец обошелся без паники. Юхан решил не подниматься, а съехать с горы веселым методом - на "пятой точке", подобно малышам на детских площадках.
Люди в социальных сетях комментировали:
"Крепкие булки у парня", "Если у меня будет ужасный день, то я вспомню этого лыжника", "Эстония и лыжи уже само по себе звучит смешно", - смеются люди.
Результат Юхана судейский корпус аннулировал.
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