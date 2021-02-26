Екатерина Бех - уроженка России, но является гражданкой Украины.

Биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех рассказала о том, что после завершения карьеры, скорее всего, будет жить в России.

Об этом она сказала в интервью suspilne.media.

Бех является уроженкой Хабаровского края, а в 2018 году приняла украинское гражданство, чтобы выступать за сборную Украины.

"Да, я гражданка Украины. И официально по документам, у меня есть паспорт. Я себя считаю гражданкой Украины", - подчеркнула спортсменка.

"Где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится в Украине, но поскольку у меня молодой человек из России (биатлонист Карим Халили, - Прим.), то, скорее всего, буду жить в России, но не исключаю варианта, что мы будем приезжать сюда".

Читайте такжеВыполнил обещание: тренер сборной Украины по биатлону спел в прямом эфире (видео)Бех подчеркнула, что сейчас редко бывает в Украине, так как почти все время проводит на сборах.

"Но когда выпадает возможность, то приезжаю в Вишневое - здесь живет моя тетя, крестная и племянницы. Здесь меня даже крестили, как второй родной город. Ранее ежегодно прилетали сюда с родителями к родственникам".

Екатерина Бех: карьера и результаты

Сезон 2020-2021 стал для 22-летней Бех первым полноценным сезоном на взрослом уровне. К сезону она готовилась в составе команды "А" под руководством Юрая Санитры.

В декабре Бех выступала на этапах Кубка мира (также провела одну гонку в январе). Ее лучшим результатом было 52-е место в гонке преследования в Хохфильцене. После отправилась на Кубок IBU. В рамках этого турнира Бех завоевала первую медаль во взрослом биатлоне (бронзу в короткой индивидуальной гонке).

Сезон для Бех завершился досрочно - после чемпионата мира-2021 она должна была вернуться в первую команду, но травмировалась.

На юниорском уровне Бех становилась чемпионкой мира-2019 в спринте и гонке преследования.

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Автор: Антон Дударь