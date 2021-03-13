Сборную Украины представлял лишь ее капитан - Дмитрий Пидручный.

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Чехии прошла гонка преследования среди мужчин.

Представитель Украины Дмитрий Пидручный финишировал на 23-й позиции. Его соотечественник Артем Прима накануне гонки сообщил, что снимается с нее и участвовать в ней не будет.

На последний круг француз Кантен Майе выходил с маленьким отставанием от своего земляка Эмильена Жаклена, однако смог его опередить и завоевать золотую медаль. Жаклен в свою очередь уступил серебро норвежцу Йоханнесу Бьо и замкнул тройку призеров.

Кубок мира в Чехии. Результаты мужской гонки преследования

1. Кантен Фийон Майе - (Франция) - (1+1+0+0) 28:46,7

2. Йоханнес Тингнес Бё - (Норвегия) - (1+0+0+1) +8,0

3. Эмильен Жаклен - (Франция) - (0+0+1+0) +14,6

23. Дмитрий Пидручный (1+2+0+0) +2:32,0

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Кубок мира по биатлону 2020-2021: Девятый этап

Девятый этап КС проходит в Чехии с 11 по 14 марта: где и когда смотреть гонки.

Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко. У женщин - Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.

В мужском спринте украинцы оказались за пределами топ-30.

В спринтерской гонке среди женщин Юлия Джима заняла 5-ю строчку.

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Автор: Будрин Артем