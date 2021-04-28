На молодежном чемпионате мира по хоккею (U-18), проходящем в эти дни в США, случился невероятный шедевр. Его автором стал защитник сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин, который забросил шайбу в стиле "лакросс-гол" и помог уничтожить партнерам сборную Швейцарии со счетом 7:1.
В начале второго периода Кузьмин поднял шайбу на клюшку в воздух, находясь за воротами швейцарцев, и, не опуская ее, забросил ее в сетку, в прямом смысле слова положив ее в ближнюю "девятку".
Заметим, что юноша практикует такие трюки регулярно: для него это уже третий в сезоне "лакросс-гол".
Dmitri Kuzmin (2021 NHL Draft eligible) with a lacrosse-style goal 👀#2021NHLDraft | #U18MensWorldspic.twitter.com/8KcLWWDqLF— Josh Tessler (@JoshTessler_) April 27, 2021
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