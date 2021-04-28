Дмитрий Кузьмин начал погром сборной Швейцарии удивительным трюком.

На молодежном чемпионате мира по хоккею (U-18), проходящем в эти дни в США, случился невероятный шедевр. Его автором стал защитник сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин, который забросил шайбу в стиле "лакросс-гол" и помог уничтожить партнерам сборную Швейцарии со счетом 7:1.

В начале второго периода Кузьмин поднял шайбу на клюшку в воздух, находясь за воротами швейцарцев, и, не опуская ее, забросил ее в сетку, в прямом смысле слова положив ее в ближнюю "девятку".

Заметим, что юноша практикует такие трюки регулярно: для него это уже третий в сезоне "лакросс-гол".

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Автор: Артем Будрин