В Украине планируется отмечать День тренера ежегодно 19 июля.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует правительственный портал.
"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", - заявил Гутцайт.
По его словам, правительство уже согласовало проект указа президента Украины "О Дне тренера".
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Министр также пояснил, что дата определена исходя из того, что 19 июля 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.
Отмечается, что к разработке проекта указа президента присоединились Национальный олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.
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