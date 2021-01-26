Профессиональный праздник специалистов будет отмечаться 19 июля.

В Украине планируется отмечать День тренера ежегодно 19 июля.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, информирует правительственный портал.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", - заявил Гутцайт.

По его словам, правительство уже согласовало проект указа президента Украины "О Дне тренера".

Читайте такжеКабмин утвердил стратегию развития спорта в Украине: названы главные цели

Министр также пояснил, что дата определена исходя из того, что 19 июля 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.

Отмечается, что к разработке проекта указа президента присоединились Национальный олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая