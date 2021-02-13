А победителем ожидаемо стала представительница Норвегии.

В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. В третий день состоялся женский спринт.

Сборную Украины в гонке представляли капитан Елена Пидгрушная, а также Юлия Джима, Валя Семеренко, Дарья Блашко.

Чемпионкой мира стала лидер зачета спринтов норвежка Тирил Экгофф. Она закрыла все 10 мишеней.

Второе место с одним ложным выстрелом заняла французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше, а бронзовую медаль сенсационно завоевала белоруска Анна Сола.

Всего в гонке приняли участие 99 биатлонисток, в том числе четыре украинки. Все наши соотечественницы квалифицировались в гонку преследования.

Юлия Джима и Валя Семеренко не закрыли по 3 мишени, но первая была быстрее на лыжне и заняла 37 место. Валя замкнула топ-50.

Елена Пидгрушная и Дарья Блашко даже после круга штрафа сумели попасть в топ-15.

Чемпионат мира по биатлону. Результаты женского спринта

1. Тирил Экгофф (0+0) 21:18,7

2. Анаис Шевалье-Буше (0+1) +12,0

3. Анна Сола (0+0) + 14,4

11. Елена Пидгрушная (1+0) +1:05,4

14. Дарья Блашко (1+0) +1:12,2

37. Юлия Джима (1+2) +1:58,4

50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

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Автор: Будрин Артем