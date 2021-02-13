В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. В третий день состоялся женский спринт.
Сборную Украины в гонке представляли капитан Елена Пидгрушная, а также Юлия Джима, Валя Семеренко, Дарья Блашко.
Чемпионкой мира стала лидер зачета спринтов норвежка Тирил Экгофф. Она закрыла все 10 мишеней.
Второе место с одним ложным выстрелом заняла французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше, а бронзовую медаль сенсационно завоевала белоруска Анна Сола.
Всего в гонке приняли участие 99 биатлонисток, в том числе четыре украинки. Все наши соотечественницы квалифицировались в гонку преследования.
Юлия Джима и Валя Семеренко не закрыли по 3 мишени, но первая была быстрее на лыжне и заняла 37 место. Валя замкнула топ-50.
Елена Пидгрушная и Дарья Блашко даже после круга штрафа сумели попасть в топ-15.
Чемпионат мира по биатлону. Результаты женского спринта
1. Тирил Экгофф (0+0) 21:18,7
2. Анаис Шевалье-Буше (0+1) +12,0
3. Анна Сола (0+0) + 14,4
11. Елена Пидгрушная (1+0) +1:05,4
14. Дарья Блашко (1+0) +1:12,2
37. Юлия Джима (1+2) +1:58,4
50. Валя Семеренко (1+2) +2:24,7
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Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать
- ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.
- В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.
- Известный состав сборной Украины на чемпионат мира.
- На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.
- На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.
- В первый день соревнований прошла смешанная эстафета, где сборная Украины была близкой к медалям.
В мужском спринте лучшим среди украинцев стал Артем Прима.
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