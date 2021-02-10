Украинцы финишировали четвертыми в эстафете.

В словенской Поклюке 10 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону-2021. В первый день соревнований прошла смешанная эстафета.

Сборную Украины в гонке представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

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Прима на первом этапе финишировал пятым, Пидручный улучшил этот результат, и мужскую часть эстафеты Украина завершила на третьей позиции. Джима свой этап завершила на втором месте, пройдя его быстрее всех соперниц, и сделала задел в 18 секунд в борьбе за серебро.

Пидгрушной пришлось сражаться за медали с лидерами сезона. К сожалению, у украинки не получилась стрельба стоя - она использовала три дополнительных патрона. На финише Пидгрушная боролась за бронзу со шведкой Ханной Эберг и в итоге уступила ей меньше секунды.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии.

Чемпионат мира по биатлону. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3

2. Австрия (0+2) +27,0

3. Швеция (0+8) +30,6

4. Украина (0+8) +31,1

5. Франция (1+10) +46,2

6. Италия (0+6) +58,9

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

Уже известен состав сборной Украины на чемпионат мира.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

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Автор: Антон Дударь