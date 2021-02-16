Лучшее время среди украинок неожиданно показала Анастасия Меркушина.

16 февраля в словенской Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая смогла финишировать на тринадцатом месте. К тому же Анастасия блестяще проявила себя в стрельбе. Она закрыла 19 из 20 мишеней.

Чемпионкой мира стала чешская биатлонистка Маркета Давидова, которая безупречно закрыла все 20 мишеней. Ханна Эберг из Швеции завоевала серебро, а норвежская представительница Ингрид Танреволд стала бронзовым призером.

Юлия Джима на втором огневом рубеже трижды промахнулась и как следствие не квалифицировалась в масс-старт. Она финишировала 32-й.

Наши "ветеранки" Вита Семеренко и Елена Пидгрушная также выступили ниже ожиданий - 41 и 43 позиции соответственно.

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ЧМ по биатлону. Результаты женской индивидуальной гонки

1. Маркета Давидова (Чехия) - (0+0+0+0) 42:27,7

2. Ханна Эберг (Швеция) - (0+0+1+0) +27,9

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (0+1+0+0) +1:04,0

13. Анастасия Меркушина (Украина) - (1+0+0+0) +2:28,0

32. Юлия Джима (Украина) - (0+3+0+1) +4:06,4

41. Вита Семеренко (Украина) - (0+1+0+1) +4:39,1

43. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+2+0+1) +4:55,0

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

ЧМ-2021 проходит с 10 по 21 февраля: где и когда смотреть гонки.

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира выступают в золотых бибах.

Лучшим результатом сборной Украины на ЧМ-2021 пока есть четвертое место в смешанной эстафете.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

Женская гонка преследования в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась 14 февраля. Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная.

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Автор: Будрин Артем