Анастасия Меркушина / фото biathlon.com.ua

16 февраля в словенской Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая смогла финишировать на тринадцатом месте. К тому же Анастасия блестяще проявила себя в стрельбе. Она закрыла 19 из 20 мишеней. 

Чемпионкой мира стала чешская биатлонистка Маркета Давидова, которая безупречно закрыла все 20 мишеней. Ханна Эберг из Швеции завоевала серебро, а норвежская представительница Ингрид Танреволд стала бронзовым призером. 

Юлия Джима на втором огневом рубеже трижды промахнулась и как следствие не квалифицировалась в масс-старт. Она финишировала 32-й.

Наши "ветеранки" Вита Семеренко и Елена Пидгрушная также выступили ниже ожиданий - 41 и 43 позиции соответственно.

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ЧМ по биатлону. Результаты женской индивидуальной гонки 

1. Маркета Давидова (Чехия) - (0+0+0+0) 42:27,7

2. Ханна Эберг (Швеция) - (0+0+1+0) +27,9

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) - (0+1+0+0) +1:04,0

13. Анастасия Меркушина (Украина) - (1+0+0+0)  +2:28,0

32. Юлия Джима (Украина) - (0+3+0+1) +4:06,4

41. Вита Семеренко (Украина) - (0+1+0+1) +4:39,1

43. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+2+0+1)  +4:55,0

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Автор: Будрин Артем