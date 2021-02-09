В этом году турнир будет принимать словенская Поклюка.

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет чемпионат мира по биатлону.

В рамках ЧМ-2021 пройдет десять гонок.

Расписание чемпионата мира по биатлону

10 февраля

17:00. Смешанная эстафета

12 февраля

15:30. Спринт, мужчины

13 февраля

15:30. Спринт, женщины

14 февраля

14:15. Гонка преследования, мужчины

14 февраля

16:30. Гонка преследования, женщины

16 февраля

13:05. Индивидуальная гонка, женщины

17 февраля

15:30. Индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля

16:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля

12:45. Эстафета, женщины

20 февраля

16:00. Эстафета, мужчины

21 февраля

13:30. Масс-старт, женщины

21 февраля

16:15. Масс-старт, мужчины

Где смотреть гонки ЧМ по биатлону

Все гонки чемпионата мира в Украине покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляции будут доступны на спутниковом канале "Eurosport 1".

Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать

В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.

Уже известен состав сборной Украины на чемпионат мира.

На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.

На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира будут выступать в золотых бибах.

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Автор: Антон Дударь