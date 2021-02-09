С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет чемпионат мира по биатлону.
В рамках ЧМ-2021 пройдет десять гонок.
Расписание чемпионата мира по биатлону
10 февраля
17:00. Смешанная эстафета
12 февраля
15:30. Спринт, мужчины
13 февраля
15:30. Спринт, женщины
14 февраля
14:15. Гонка преследования, мужчины
14 февраля
16:30. Гонка преследования, женщины
16 февраля
13:05. Индивидуальная гонка, женщины
17 февраля
15:30. Индивидуальная гонка, мужчины
18 февраля
16:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля
12:45. Эстафета, женщины
20 февраля
16:00. Эстафета, мужчины
21 февраля
13:30. Масс-старт, женщины
21 февраля
16:15. Масс-старт, мужчины
Где смотреть гонки ЧМ по биатлону
Все гонки чемпионата мира в Украине покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляции будут доступны на спутниковом канале "Eurosport 1".
Чемпионат мира по биатлону-2021: что нужно знать
- В рамках соревнований будет разыграно десять комплектов медалей: 6 - в личных гонках и 4 - в эстафетах.
- Уже известен состав сборной Украины на чемпионат мира.
- На прошлогоднем чемпионате мира Украина завоевала одну медаль - бронзу в женской эстафете.
- На ЧМ-2021 действующие чемпионы мира будут выступать в золотых бибах.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram