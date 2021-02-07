Вечер смешанных единоборств промоушена One Pride украсил реванш между Билли Пасулатаном и Брандо Маманой.
Боец ММА Билли Пасулатан совершил эффектный нокаут против своего соперника Брандо Мамани. Удар Билли специалисты уже сравнили с техникой Брюса Ли.
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Бойцы встречались уже в 2019 году и тогда досрочно победил Мамана. Сейчас Билли вернул "должок" и отомстил. Удар его ногой получился бешеным и принес победу.
"Я провел отвлекающий манёвр, а затем нанес удар ногой. Это наша с тренером заготовка", – рассказал после поединка Пасулатан.
Just unreal. KO of the weekend is wrapped up. Billy "Bruce Lee" Pasulatan, One Pride stawweight champion. pic.twitter.com/oC4r3EcTp5— caposa (@Grabaka_Hitman) February 6, 2021
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