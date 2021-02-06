Пакистанский боец Ахмед Муджтаба одержал эффектную победу.

В рамках вечера смешанных единоборств ONE: UNBREAKABLE III в Сингапуре состоялся зрелищный поединок, в котором пакистанец Ахмед Муджтаба нокаутировал иранца Рахула Раджу.

Для победы пакистанцу хватило одной минуты. Муджтаба поймал своего оппонента на противоходе и нанес мощный удар с правой. Когда Раджу падал, пакистанец добил его еще одним ударом.

Читайте такжеЗрелищный дебют: украинка эффектно победила соперницу в ММА (видео)

Муджтаба отпраздновал свою победу криком, а Раджу остался лежать на канвасе - ему понадобилась помощь врачей. В итоге он не смог выйти на оглашение результата боя.

Муджтаба одержал восьмую победу в десяти боях в ММА. Раджу проиграл в шестой раз при семи победах.

Полное видео боя и момент с нокаутом опубликовал промоушен One Championship.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь