В рамках вечера смешанных единоборств ONE: UNBREAKABLE III в Сингапуре состоялся зрелищный поединок, в котором пакистанец Ахмед Муджтаба нокаутировал иранца Рахула Раджу.
Для победы пакистанцу хватило одной минуты. Муджтаба поймал своего оппонента на противоходе и нанес мощный удар с правой. Когда Раджу падал, пакистанец добил его еще одним ударом.
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Муджтаба отпраздновал свою победу криком, а Раджу остался лежать на канвасе - ему понадобилась помощь врачей. В итоге он не смог выйти на оглашение результата боя.
Муджтаба одержал восьмую победу в десяти боях в ММА. Раджу проиграл в шестой раз при семи победах.
Полное видео боя и момент с нокаутом опубликовал промоушен One Championship.
Ahmed Mujtaba 🇵🇰 gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1#ONEUnbreakable3#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/wpVX2avZQw— ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
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