Исторический рекорд: 17-летняя украинка вошла в топ-3 этапа Бриллиантовой лиги (видео)

Ярослава Магучих сумела покорить двухметровую планку прыжков в высоту.

Украинская высотница Ярослава Магучих стала третьей на седьмом этапе Бриллиантовой лиги в американском Стэнфорде.

Украинка покорила планку в два метра и обновила личный рекорд, а также стала самой молодой прыгуньей в высоту в истории, которой удалось преодолеть эту отметку.

Кроме того, Магучих удалось обновить собственный юниорский рекорд Украины.

Победу одержала нейтральный атлет Мария Ласицкене (2,04 м), а второй стала американка Вашти Каннингем (2,00 м), которая совершила меньше попыток. Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой, преодолев планку 1,95 метра.

Ранее УНИАН сообщал, что сборная Украины завоевала 51 медаль на Европейских играх.