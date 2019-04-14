Украинка Лысенко завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

23-летняя спортсменка показала результат 268 кг в сумме двоеборья.

Украинка Анастасия Лысенко выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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23-летняя спортсменка в весовой категории свыше 87 кг показала результат 268 кг в сумме двоеборья (рывок 120 кг + толчок 148 кг), добыв второе место в рывке, толчке и сумме двоеборья.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Батуми, Грузия.

Как сообщал УНИАН, ранее три золотые медали сборной Украины принес Дмитрий Чумак, а также по бронзе завоевали Константин Рева и Кирилл Пирогов.