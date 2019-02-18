Сборные Украины сыграют против России на чемпионате мира по баскетболу 3х3
19:03, 18 февраля 2019Другое
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Мировое первенство состоится в июне в Амстердаме.
fbu.ua
Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку участников чемпионата мира-2019 по баскетболу 3х3. Украину на финальном турнире будут представлять мужская и женская сборные. Обе наши команды сыграют на групповом этапе против россиян.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Мужская сборная Украины будет играть в группе B против Эстонии, Монголии, России и одного из победителей квалификации.
Украинская женская сборная в группе D сыграет против Италии, Индонезии, России и одного из победителей квалификации.
Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 пройдет в Амстердаме 18-23 июня.
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