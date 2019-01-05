Даллас обыграл Вашингтон, Питтсбург всухую победил Виннипег в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялись очередные поединки. "Детройт" в овертайме победил "Нэшвилл", "Даллас" одолел "Вашингтон", а "Колорадо" разгромил "Рейнджерс". "Питтсбург" – "Виннипег" 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Мяяття (Петтерссон, Гюнтцель), 14:19, ГБ, 2:0 Каллен (Астон-Ризе, Дж. Джонсон), 14:52, 3:0 Симон (Малкин), 34:39, 4:0 Летанг (п.в., Кросби, Каллен), 56:38 Вратари: Мюррей – Хеллебайк «Детройт» – «Нэшвилл» 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Шайбы: 0:1 Суббан (Экхольм, Гримальди), 17:36, 0:2 Смит (Эллис, Йоси), 23:01, 1:2 Атанасиу (Гронек), 24:24, 2:2 Ванек (Чоловски), 33:35, 3:2 Бертуцци (Нюквист), 51:57, 3:3 Джохансен (Ярнкрок), 58:44, 4:3 Ларкин, 64:34 Вратари: Ховард - Ринне «Каролина» – «Коламбус» 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Ферланд (Ахо, Уильямс), 5:16, 2:0 Хэмилтон (Маккег, Мяеналанен), 6:38, 3:0 Маккег (Песке, Макгинн), 26:52, 3:1 Бьоркстранд (Веренски, Джонс), 35:40, 3:2 Панарин (Дюклер, Мюррей), 36:05, 4:2 Ахо (п.в., Славин), 59:58 Вратари: Макэлхинни - Бобровский (Корписало) «Даллас» – «Вашингтон» 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 Сегин - 14 (бол., Факса, Радулов), 13:20, 1:1 Эллер - 6 (Бураковски, Орпик), 30:19, 2:1 Сегин - 15 (Радулов, Хинтс), 63:37 Вратари: Худобин - Копли «Колорадо» – «Рейнджерс» 6:1 (2:0, 1:0, 3:1) Шайбы: 1:0 Маккиннон (Бэрри, Ландескуг), 4:40, ГБ, 2:0 Рантанен (Маккиннон, Бэрри), 6:53, ГБ, 3:0 Ландескуг (Джонсон, Рантанен), 32:34, 4:0 Керфут (Комфер, Жост), 45:18, 5:0 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), 47:53, ГБ, 5:1 Стром, 49:21, 6:1 Грэйвс, 53:28 Вратари: Грубауэр - Георгиев «Аризона» – «Нью-Джерси» 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Шайбы: 0:1 Хишир (Палмиери), 1:05, 1:1 Гарлэнд, 16:44, 2:1 Фишер, 29:05, 2:2 Коулман (Зэйджак, Вуд), 36:16 Победный буллит: Палмиери Вратари: Кюмпер – Блэквуд (Кинкейд) «Анахайм» – «Вегас» 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Шайбы: 0:1 Шмидт (Хант, Носек), 6:52, 1:1 Спронг (Махура, Хенрик), 21:57, ГБ, 2:1 Роуни (Линдхольм, Гиббонс), 22:15, 2:2 Носек (Макнэбб), 30:15, 2:3 Пачоретти (Штястны, Так), 30:46 Вратари: Гибсон – Флери

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