Один из мировых лидеров производства спортивных товаров разработал новый дизайн для мяча.

УЕФА вместе с Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Об этом стало известно из официального Twitter Adidas.

Его производителем является корпорация Adidas. Название классическое - Finale Istanbul 21 и содержит в себе элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов - тонкие красные полоски являются отсылкой к ярким историческим решающим матчам.

Этим мячом также будут играть в плей-офф, который стартует 16 февраля.

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Автор: Будрин Артем