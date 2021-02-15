Новый мяч / фото twitter.uefa
УЕФА вместе с Adidas представили официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона-2020/21, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.
Об этом стало известно из официального Twitter Adidas.
фото twitter.adidasfootball
Его производителем является корпорация Adidas. Название классическое - Finale Istanbul 21 и содержит в себе элементы всех 20 предыдущих финалов Лиги чемпионов - тонкие красные полоски являются отсылкой к ярким историческим решающим матчам.
Этим мячом также будут играть в плей-офф, который стартует 16 февраля.
фото twitter.uefa
фото twitter.uefa
фото twitter.uefa
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