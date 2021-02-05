Супруги демонстрируют хороший пример юмора в браке.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко стал объектом шуток своей жены и по совместительству телеведущей Влады Седан.

Полузащитник "Ман Сити" выставил в свой профиль Instagram новое фото с призывом к аудитории придумать интересную подпись.

Седан не заставила себя ждать и блестяще "подколола" своего мужа.

"Когда дали поиграть в центре...а потом понял, что ты в квадрате", - написала Влада с намеком, что Зинченко не доверяют в клубе играть в полузащите, а лишь гоняют в центре квадрата на тренировках словно собачку.

Саша парировал жене: "Кто подсказал?".

"Здравый смысл", - поставила точку в споре Седан.

Напомним, что летом 2020 пара сыграла свадьбу.

Зинченко и Седан: как создавалась семья

О роман Зинченко и Седан стало известно в июне 2019, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.

Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавирус.

Торжественное событие прошло в Киеве, о чем ранее сообщила сама невеста.

Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.

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Автор: Будрин Артем