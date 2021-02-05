Александр Зинченко и Влада Седан / фото facebook Юрия Сапронова

Футболист сборной Украины Александр Зинченко стал объектом шуток своей жены и по совместительству телеведущей Влады Седан.

Полузащитник "Ман Сити" выставил в свой профиль Instagram новое фото с призывом к аудитории придумать интересную подпись. 

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Седан не заставила себя ждать и блестяще "подколола" своего мужа.

"Когда дали поиграть в центре...а потом понял, что ты в квадрате", - написала Влада с намеком, что Зинченко не доверяют в клубе играть в полузащите, а лишь гоняют в центре квадрата на тренировках словно собачку. 

Саша парировал жене: "Кто подсказал?".

"Здравый смысл", - поставила точку в споре Седан. 

Напомним, что летом 2020 пара сыграла свадьбу. 

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Автор: Будрин Артем