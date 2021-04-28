Жуниор Мораес уже не выйдет на поле в этом году.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес из-за травмы, полученной на тренировке, пропустит девять месяцев.

Об этом сообщил врач "Шахтера" Вадим Попов, которого цитирует официальный сайт "горняков".

"Жуниор на прошлой неделе получил очень серьезную травму - разрыв боковой и крестообразной связок колена. Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе, она влечет продолжительный период послеоперационной реабилитации - девять месяцев, чтобы вернуть игрока в строй", - сказал Попов.

По словам врача, нападающий отправился в Испанию, где ему уже сделали операцию. После возвращения в Украину, Мораеса ждет период восстановления.

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Напомним, 4 апреля Мораесу исполнилось 34 года. С учетом длительного периода восстановления его карьерные перспективы на данный момент выглядят не слишком радужно.

Жуниор Мораес: карьера в "Шахтере"

Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо".

Всего форвард провел за "горняков" 105 матчей, в которых забил 61 гол. В этом сезоне на его счету 9 голов в 26 матчах.

В сезоне 2018-2019 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 мячей.

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Автор: Антон Дударь