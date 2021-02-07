Андрей Воробей вспомнил смешные истории из своей карьеры.

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей рассказал, как бразильцы в донецком клубе быстро усваивали ненормативную лексику.

Об этом сообщает Теrrikоn.соm.

"Было такое, что бразильцы хотели что-то сказать, а мы, вместо того, чтобы подсказать им нормальные слова, учили матерному слову. И вот, кто-то из бразильцев подходит к Канане (экс - директор "Шахтера" - прим.) и заявляет: "Евгений ####". И получается, будто пришел что-то попросить и одновременно обругал. Это смешно было", - вспоминает Воробей.

"Вместо того, чтобы спросить "как это сделать?", они ругались словами, значения которых еще не знали. Жадсон был веселым, заводным. Такой парень, что может подлить масла в огонь. Жадсон никогда не был агрессивным, не лез в драки, но всегда всех подкалывал и смеялся. Он был заводилой в их диаспоре", - добавил бывший форвард.

Заметим, что Воробей провел за "Шахтер" 219 матчей и забил 80 голов. В сезоне 2000/01 Андрей забил 21 мяч и выиграл Золотую бутсу чемпионата Украины. У нападающего также 68 матчей за национальную сборную Украины. В составе "желто-голубых" он достигал четвертьфинала ЧМ-2006.

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Автор: Будрин Артем