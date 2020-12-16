Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко был удален в матче Кубка Украины из-за VAR.

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко раскритиковал то, как украинские арбитры работают с системой видеопомощи рефери (VAR).

Слова Юрченко приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Наши судьи - это как обезьяне дать в руки автомат, так же и нашим арбитрам дать VAR. Это беспредел. У меня такое чувство, что судьи ищут в каждой игре, чтобы кого-то удалить. Они кайфуют от этого? У нас в Украине есть человек, который отвечает за судейство, получает бешеные деньги, а судейство стоит на месте. Надо же как-то развиваться", - сказал Юрченко.

Он выразил мнение, что украинские арбитры не способны работать с видеоповторами:

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"Не могут у нас работать с VAR. С этим нужно делать что-то. VAR должен был помочь арбитрам, а они делают только хуже. Во всех матчах так. Не могу вспомнить хоть одну игру с VAR, где она спокойно прошла".

Юрченко также прокомментировал свое удаление в матче 1/8 финала Кубка Украины против "Десны". Полузащитник получил красную карточку после видеоповтора из-за опасной игры.

"Да ничего такого там не случилось, простой стык. Огиря лезет головой, а я играю ногой. У меня не вверху была нога, куда мне ее деть? Я не такой игрок, что хотел идти грубо и нарушать правила. Я принимал мяч, а соперник идет головой вперед. Ну, может, опасно сыграл, да, это желтая. Судьи же останавливают этот стоп-кадр. На стоп-кадре можно смотреть каждый фол и думать, что там игра в ногу", - сказал он.

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Автор: Антон Дударь