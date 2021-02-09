Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который зимой на правах аренды перешел в "Мариуполь", попал в ДТП.
Об этом сообщает Telegram-канал Super Marik.
ДТП произошло в ночь с 7 на 8 февраля. 21-летний Вакула, который находился за рулем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости не вписался в поворот, после чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и сбил знак.
Авария произошла прямо перед патрульной полицией.
Источник предположил, что Вакула ехал с празднования дня рождения вице-президента ФК "Мариуполь" Андрея Санина.
Фото и видео опубликованы в Instagram dtp.mariupol.
Напомним, совсем недавно Вакула был отчислен из черниговской "Десны" всего через две недели после подписания контракта из-за "грубого нарушения спортивного режима".
В первой половине сезона Вакула провел 2 матча за "Шахтер".
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