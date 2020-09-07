Контракт Виталия Миколенко с Динамо рассчитан до 2023 года / фото УАФ
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед".
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Об этом стало известно Manchester Evening News.
По данным источника, "МЮ" ищет усиление на позицию левого защитника. В клубе "были впечатлены" игрой Миколенко.
Кроме того, на левый фланг обороны "Манчестер Юнайтед" рассматривает кандидатуру защитника "Реала" Серхио Регилона.
Контракт Миколенко с "Динамо" рассчитан до 2023 года.
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