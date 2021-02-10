Инициалы украинского футболиста полностью совпадают с инициалами президента РФ.

Белорусский клуб "Неман" сообщил о том, что не стал подписывать контракт с украинским футболистом Виктором Путиным, который находился в команде на просмотре.

Об этом сообщается на официальном сайте "Немана".

При этом в белорусском клубе вынесли в заголовок новости инициалы игрока: "В.В.Путин не подошел "Неману".

Отметим, что отчество игрока также совпадает с отчеством президента РФ - Владимирович.

25-летний Путин является уроженцем Херсона. Он выступает на позиции центрального полузащитника. Всю свою карьеру он провел в Польше, где выступал за "Энергию Козенице", "Брон Радом", "Вислу Сандомир" и "Белхатув".

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Ранее в интервью "Матч ТВ" Виктор Путин рассказал о том, как в обществе и в командах реагируют на его фамилию. По его словам, он не встречал "чего-то неприятного", однако в последнее время уже начал уставать от шуток на эту тему:

"Если честно, в последнее время начало утомлять. Очень много этого стало, в какую команду не приедешь, все заново начинается: те же вопросы, шутки. Поначалу еще не обращаешь внимания, все классно, а потом уже утомляет".

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Автор: Антон Дударь