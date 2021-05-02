В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" наконец сыграл на своем поле. Команда Остапа Маркевича принимала "Львов".
Несмотря на то, что азовцы первыми открыли счет, львовяне все равно быстро восстановили статус-кво. На перерыв ушли отдыхать при счете 1:1, но уже в компенсированное арбитром время, на 91-й минуте, клуб из западной Украины вырвал победу и 3 очка в копилку.
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В последних 5-ти встречах у "Львова" 4 победы и одна ничья. Хотя на момент прихода Анатолия Бессмертного коллектив плелся в зоне вылета. Отсюда следует, что положительный эффект смена наставника однозначно принесла.
"Мариуполь" - "Львов" - 1:2
Голы: Топалов, 31 - Семенов, 33, Махмутович, 91
"Мариуполь": Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков
"Львов": Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько (Крушинский, 89), Чирьяк (Сабино, 89), Альваро (Нич, 63), Семенов (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63)
В матче, который шел параллельно, "Заря" ожидаемо дожала последнюю команду чемпионата - "Минай". На 81-й минуте Владислав Кочергин попал в ворота Андрея Поповича. Артем Милевский провел всю игру на скамейке запасных.
"Заря" - "Минай" - 1:0
Голы: Кочергин, 81
"Заря": Мацапура, Жуниньо, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 78), Гладкий, Сайядманеш (Шахаб, 83).
"Минай": Попович, Малепе, Матич, Лопиренок, Маембе, Ткачук, Петрусенко, Багайоко, Хахлев (Кныш, 79), Пиняшко (Бойко, 57), Ахмедзаде (Огбонная, 46).
Украинская Премьер-лига: 24-й тур
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