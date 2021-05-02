"Львов" с приходом нового тренера стремительно набирает обороты, а "Минай" на пороге вылета в Первую лигу.

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" наконец сыграл на своем поле. Команда Остапа Маркевича принимала "Львов".

Несмотря на то, что азовцы первыми открыли счет, львовяне все равно быстро восстановили статус-кво. На перерыв ушли отдыхать при счете 1:1, но уже в компенсированное арбитром время, на 91-й минуте, клуб из западной Украины вырвал победу и 3 очка в копилку.

Читайте такжеПоказали яйца: Движение в волевом стиле обыграл Александрию и де-факто сохранил прописку в УПЛ

В последних 5-ти встречах у "Львова" 4 победы и одна ничья. Хотя на момент прихода Анатолия Бессмертного коллектив плелся в зоне вылета. Отсюда следует, что положительный эффект смена наставника однозначно принесла.

"Мариуполь" - "Львов" - 1:2

Голы: Топалов, 31 - Семенов, 33, Махмутович, 91

"Мариуполь": Кудрик, Драмбаев (Стасюк, 46), Быков (Мампасси, 75), Сагуткин, Кирюханцев, Мишнев, Танковский (Чех, 55), Топалов, Горбунов (Очеретько, 46), Бондаренко (Меличенко, 73), Кулаков

"Львов": Ильющенков, Ременяк, Махмутович, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько (Крушинский, 89), Чирьяк (Сабино, 89), Альваро (Нич, 63), Семенов (Казлаускас, 70), Ренан (Брикнер, 63)

В матче, который шел параллельно, "Заря" ожидаемо дожала последнюю команду чемпионата - "Минай". На 81-й минуте Владислав Кочергин попал в ворота Андрея Поповича. Артем Милевский провел всю игру на скамейке запасных.

"Заря" - "Минай" - 1:0

Голы: Кочергин, 81

"Заря": Мацапура, Жуниньо, Цвек, Вернидуб, Фаворов, Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Иванисеня, 78), Гладкий, Сайядманеш (Шахаб, 83).

"Минай": Попович, Малепе, Матич, Лопиренок, Маембе, Ткачук, Петрусенко, Багайоко, Хахлев (Кныш, 79), Пиняшко (Бойко, 57), Ахмедзаде (Огбонная, 46).

Украинская Премьер-лига: 24-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин