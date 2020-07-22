Болельщики впервые с марта смогут посетить матчи УПЛ: названо важное условие

Матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут со зрителями.

Болельщики смогут посетить матчи плей-офф Украинской Премьер-лиги за путевку в Лигу Европы.

Как сообщил в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, данное решение было принято по итогам рабочей встречи руководства УАФ с главой Минздрава Максимом Степановым.

При этом есть важное условие - на данном этапе стадионы могут быть заполнены максимум на 25%. Болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и необходимые карантинные меры.

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Если все пройдет удачно и при нормальной эпидемиологической ситуации в дальнейшем заполняемость могут увеличить до 50%.

Напомним, матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 и 29 июля.

В полуфиналах "Колос" будет принимать "Днепр-1", а "Александрия" сыграет с "Мариуполем".

Ранее УНИАН также сообщал о том, кто был признан лучшим игроком заключительного тура УПЛ.

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