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Болельщики впервые с марта смогут посетить матчи УПЛ: названо важное условие

17:11, 22 июля 2020
Футбол
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Матчи УПЛ смогут посещать болельщики / фото ФК Александрия

Как сообщил в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, данное решение было принято по итогам рабочей встречи руководства УАФ с главой Минздрава Максимом Степановым.

При этом есть важное условие - на данном этапе стадионы могут быть заполнены максимум на 25%. Болельщики будут обязаны соблюдать дистанцию и необходимые карантинные меры.

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Если все пройдет удачно и при нормальной эпидемиологической ситуации в дальнейшем заполняемость могут увеличить до 50%. 

Напомним, матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 и 29 июля.

В полуфиналах "Колос" будет принимать "Днепр-1", а "Александрия" сыграет с "Мариуполем".

Ранее УНИАН также сообщал о том, кто был признан лучшим игроком заключительного тура УПЛ.

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