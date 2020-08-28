Тьяго Силва будет выступать в английской Премьер-лиге.

Капитан французского "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силва стал футболистом лондонского "Челси".

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Об этом сообщила пресс-служба клуба АПЛ.

Ветеран после окончания сезона покинул парижский клуб в статусе свободного агента, после чего подписал соглашение с лондонцами до лета 2021 года с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

По информации британских СМИ, зарплата игрока составит 10 миллионов евро в год.

Тьяго Силва выступал за французский топ-клуб с 2012 года, завоевав с командой 21 трофей. Всего бразилец провел за команду 315 матчей и забил 17 голов во всех турнирах. Из них 293 поединка он отыграл с капитанской повязкой.

В последнем матче сезона ПСЖ уступил в финале Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1. Бразилец провел на поле всю игру.

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Перевод: Данил Слесь