Капитан "Сивасспора" хотел показать арбитру повтор эпизода.

Необычное удаление заработал футболист "Сивасспора" Хакан Арслан в матче 15-го тура чемпионата Турции против "Бешикташа".

Об этом сообщает Hurryiet.

В первом тайме "Бешикташ" забил гол, который, по мнению Арслана, не должен был быть засчитан. Футболист посчитал, что во время атаки мяч покинул пределы поля.

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После завершения тайма Арслан решил доказать арбитру, что тот был не прав. Футболист взял телефон, чтобы показать рефери эпизод с выходом мяча за пределы поля. Затем он в ярости бросил смартфон на землю.

Арбитр показал игроку сперва желтую карточку, а следом и красную.

"Когда я увидел фотографию на телефоне, мне захотелось показать ее судье. Он не стал смотреть, я потерял самообладание и швырнул телефон. Я не контролировал себя", - прокомментировал свое удаление Арслан.

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Автор: Антон Дударь