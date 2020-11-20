Руслан Нещерет и Анатолий Трубин получили признание от УЕФА.

УЕФА представил четыре лучших сэйва вратарей по итогам трех туров группового этапа Лиги чемпионов.

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В топ-4 вошли действия двух украинских вратарей - Руслана Нещерета из "Динамо" и Анатолий Трубина из "Шахтера".

Нещерет в эффектном прыжке спас ворота "Динамо" после удара со штрафного от Лионеля Месси в матче с "Барселоной" (1:2), а Трубин перевел в каркас ворот удар Лукаку со стандарта в поединке с "Интером" (0:0).

Стоит также отметить, что в подборку вошло спасение ворот от вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена после удара головой динамовца Виталия Буяльского.

Видео опубликовано в официальном Instagram-аккаунте УЕФА.

"Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов: главное

"Шахтер" после трех туров имеет на счету четыре очка и идет вторым в квартете B. Следующую игру "горняки" проведут против в гостях против "Боруссии" Менхенгладбах 25 ноября.

"Динамо" имеет одно очко и занимает третье место в группе G. Следующий матч киевляне проведут дома против "Барселоны" 24 ноября.

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Автор: Данил Слесь