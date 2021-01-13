Журналист и основатель музея футбола в Горловке Сергей Анненков рассказал о том, как в 2014 году экс-футболист сборной Украины, а ныне главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров стал врагом в так называемой "ДНР".
Об этом Анненков сказал в интервью "Чемпиону".
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"Я хотел вывезти из Горловки экспонаты музея. Но его успели разграбить - хозяйничали люди от новой власти. Позволили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.
А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР", - рассказал Анненков.
По его словам, "злейшим врагом" Ребров стал после того, как отказался помогать боевикам финансово:
"Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом".
"Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40", - добавил Анненков.
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