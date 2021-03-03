Звездная компания / instagram.e_seleznev
35-летний ветеран украинского футбола Евгений Селезнев продемонстрировал свою совместную тренировку вместе с Александром Усиком.
Финалист Лиги Европы 2015 года обнародовал видеоролик и фотографии в Instagram.
фото instagram.e_seleznev
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Скандал с отчислением Селезнева: главное
- Об отчислении Селезнева стало известно 31 января. По информации СМИ, "Колос" выгнал игрока из-за нарушения спортивного режима.
- Также стало известно, что Селезнев неоднократно нарушал режим, а в клубе делали ему уже несколько предупреждений.
- Позже "Колос" официально объявил об отчислении Селезнева, однако не стал называть причины, пообещав сделать это позже.
- Напомним, Селезнев стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету сейчас 116 голов, а рекорд - 123 мяча.
- Представители "Олимпика", "Руха" и "Миная" ранее заявили, что не готовы подписать Селезнева. В то же время тренер "Днепра-1" хотел бы поработать с форвардом.
- В конце концов, Селезнев рассказал о том, с кем отдыхал в Турции.
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