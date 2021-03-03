Звездная компания / instagram.e_seleznev

35-летний ветеран украинского футбола Евгений Селезнев продемонстрировал свою совместную тренировку вместе с Александром Усиком.

Финалист Лиги Европы 2015 года обнародовал видеоролик и фотографии в Instagram.

фото instagram.e_seleznev

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Автор: Будрин Артем