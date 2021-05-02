Команда Ивана Федика совершила камбэк всего за две минуты.

В 24-м туре Украинской Премьер-лиги "Александрия" пожаловала в гости к "Руху". Поединок состоялся на "Арене Львов". Встреча завершилась волевой победой хозяев.

"Рух" пропустил первым и пошел отдыхать на перерыв отставая от команды Владимира Шарана на один гол. Однако во втором тайме клуб из Винников за 120 секунд перевернул ход игры, забив дважды. Подопечные 33-летнего тренера Ивана Федика совершили камбэк и на 99% гарантировали себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.

"Рух" набрал 24 очка и занимает десятое место в таблице УПЛ. В "Александрии" - 29 очков и седьмая позиция.

Заметим, что накануне игры "Рух" в своем Instagram пригласил болельщиков прийти на стадион и пообещал "показать яйца".

"Рух" - "Александрия" - 2:1

Голы: Притула, 52, Бойчук, 53 - Третьяков, 15

"Рух": Бандура, Гагун, Белый (Зец, 85), Стаменкович, Мисик, Карасюк (Мартынюк, 32), Федорчук, Кухарук (Притула, 32), Климчук, Бойчук (Рунич, 92), Борячук.

"Александрия": Панькив, Пашаев (Мишенко, 46), Бондаренко (Мельник, 58), Дубра, Вантух (Стецков, 67), Банада, Гречишкин, Ковалец, Мирошниченко, Третьяков (Калюжный, 78), Шастал (Устименко, 58).

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Украинская Премьер-лига: 24-й тур

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Автор: Артем Будрин