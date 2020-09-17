Украинская сборная остается в топ-25 мирового рейтинга.

ФИФА представила обновленный рейтинг национальных сборных.

Он опубликован на официальном сайте организации.

Сборная Украины после двух матчей в рамках Лиги наций в сентябре сохранила свою позицию в мировой классификации - она остается на 24-й строчке.

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В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений. Сборная Португалии поднялась на две строчки и занимает пятое место, соперник Украины в Лиге наций Испания переместилась на седьмую позицию, а сборные Уругвая и Хорватии потеряли одно и два места соответственно. Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Бельгии.

Что касается еще двух соперников украинской сборной по Лиге наций, то Германия добилась минимального прогресса и занимает 14-е место, а Швейцария потеряла две строчки и опустилась на 15-ю.

Рейтинг ФИФА

1 (1). Бельгия – 1773 очков

2 (2). Франция – 1744

3 (3). Бразилия – 1712

4 (4). Англия – 1664

5 (7). Португалия – 1653

6. (5) Уругвай – 1645

7. (8) Испания – 1642

8 (6). Хорватия – 1628

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622 ...

24. Украина – 1539

Сборная Украины: актуальные новости

В сентябре сборная Украины дебютировала в Лиге А Лиги наций - сперва обыграла Швейцарию (2:1), а затем разгромно уступила Испании (0:4). После двух туров команда Андрея Шевченко занимает второе место.

В октябре сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Франции, после чего дважды сыграет в Лиге наций - 10 октября с Германией, а 13 октября - против Испании.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказал свое мнение о натурализации Марлоса и Жуниора Мораеса.

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Автор: Антон Дударь