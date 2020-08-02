"Клубы должны договориться": легионер Динамо хочет вернуться в Россию

Мохаммед Кадири может покинуть киевский клуб.

Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири может покинуть команду и продолжить карьеру в российском "Арсенале" из Тулы.

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Об этом сообщил агент игрока Валерий Мижигурскис в комментарии Telegram-каналу "Инсайд от Карпа".

"Действительно, к футболисту есть интерес из Тулы, и Момо вовсе не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом и, прежде всего, клубы должны договориться. Кадири немного поспешил", - сказал агент.

Сам Кадири в переписке с болельщиками "Арсенала" в соцсетях заявил, что вернется в клуб из чемпионата России.

За тульскую команду 24-летний ганец выступал до перехода в "Динамо". В составе киевлян он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу в УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что скандальный легионер приступил к тренировкам в "Динамо".

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