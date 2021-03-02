Теперь понятно, почему Тео Эрнандес так вырос в цене и стремительно прогрессирует.

У левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса начался прогресс и процветание в карьере. По стоимости на Transfermarkt он уже опередил своего брата - Люку, который является действующим чемпионом мира и выступает за немецкую "Баварию". Его внезапный подъем можно объяснить появлением музы: Тео завел роман с известной итальянской моделью Зои Кристофоли.

"Тигрица из Вероны", как называют поклонники красавицу, является популярной интернет-моделью. Зои в Instagram имеет более 830 000 подписчиков.

Влюбленные имеют общий интерес: любовь к тату. Правда, Тео пока отстает от подруги, у которой разрисовано уже более 60% поверхности кожи.

Заметим, что 23-летний француз является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" в сезоне 2017/18.

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Автор: Будрин Артем