Манчестер Сити - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горожане" выиграли первый матч и теперь постараются закрепить успех в родных стенах.

В пятницу, 7 августа, в Манчестере на стадионе "Этихад" "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Реал.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1,72. При этом на ничью и победу "Реала" дается одинаковый коэффициент - 4,40.

Фаворитом на выход в следующий этап также являются "горожане". На их проход можно поставить с коэффициентом 1,13, а на "Реал" - 6,70.

Поединок будет проходить при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Напомним, первый матч в Мадриде еще до карантина завершился победой "Ман Сити" со счетом 2:1.

С тех пор "Реал" уже выиграл чемпионат Испании, а "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе добыл серебряные медали чемпионата Англии.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" определился с будущим вратаря сборной Украины Лунина.

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